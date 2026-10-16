Delhi Protest Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच बड़ा फैसला, दिल्ली प्रदर्शन से जुड़े 7 मामलों से हटे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन

Supreme Court Delhi Protest Case: दिल्ली में प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई और नागरिकों के विरोध दर्ज कराने के अधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Gopal Shankaranarayanan) ने अदालत में सुनवाई के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद सात याचिकाओं में पैरवी से हटने का फैसला किया है। इस कदम ने अदालती कार्यवाही के दौरान वकीलों की भूमिका, कोर्टरूम के अनुशासन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है।