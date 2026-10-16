आधी रात खनन साइट पर पहुंचे चरणजीत चन्नी, बोले- रेत से होने वाली कमाई जा कहां रही है?

चन्नी ने बताया कि जब वे रात करीब 1 बजे उस खनन साइट पर पहुंचे, तो वहां धड़ल्ले से अवैध काम चल रहा था। बड़ी- बड़ी पोकलेन मशीनों से रेत की खुदाई की जा रही थी और रेत भरने के लिए टिपर ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। पूर्व सीएम ने दावा किया कि उन्हें अचानक सामने देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ड्राइवर अपनी मशीनें तथा अन्य उपकरण छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थिति का जायजा लेने के लिए चन्नी ने खुद वहां मौजूद कुछ ड्राइवरों को रोककर उनसे बातचीत भी की।