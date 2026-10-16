MLC चुनाव में बगावत के बाद भी JDU नहीं छोड़ेंगे अनंत सिंह, बोले- नीतीश कुमार का भक्त हूं, लेकिन नीरज का विरोध जारी रहेगा

अनंत सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही उनके लिए मालिक है। वे जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद मांगेंगे और मतदाताओं से हाथ जोड़कर डॉ. अनुज सिंह के लिए मतदान करने की अपील करेंगे। जन सुराज उम्मीदवार को समर्थन देने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि वे पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में अनुज सिंह ने उनका साथ दिया था, इसलिए वे इस चुनाव में अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में हैं और पार्टी में ही रहेंगे।