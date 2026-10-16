Punjab Drug Problem: पंजाब में नशा और गैंगस्टरों का आतंक: अमित शाह ने भगवंत मान से पूछा- जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

मानसा में नशे के खिलाफ सक्रिय रहे परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। झोटा ने मेडिकल स्टोर संचालक पर नशीली दवाएं बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव किया था। उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। उनके पिता ने एएपी सरकार और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, लेकिन परिवार ने सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की ।