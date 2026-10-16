सऊदी अरब में बदले हालात के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 20 अक्टूबर तक रियाद, दम्माम और जेद्दा की सभी उड़ानें रद्द

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद ने सऊदी अरब में नागरिक विमानन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। गुरुवार को जारी बयान में आईसीएओ परिषद ने हमलों में प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई। परिषद ने कहा कि नागरिक विमानन ढांचे को निशाना बनाने से उड़ान संचालन प्रभावित होता है और विमानन सुरक्षा के साथ अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है। यह निंदा 8 अक्टूबर को आईसीएओ परिषद के समक्ष सऊदी अरब की ओर से दिए गए बयान के बाद आई है।