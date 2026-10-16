मणिपुर में फिर खूनी हिंसा: कुकी-नागा झड़पों में एक महिला की मौत, युवक का कटा सिर बरामद

मणिपुर के गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम ने गुरुवार को इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती 84 बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों और सुरक्षा व्यवस्था से हिंसा खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने लोगों से आपसी मतभेद बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। उनके मुताबिक, समाज और आम नागरिकों को भी गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। सरकार बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शांति कायम करने में समाज की भूमिका भी अहम है।