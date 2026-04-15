मणिपुर में बवाल, संदिग्ध सुरक्षाकर्मियों को लेकर हंगामा, गाड़ियां फूंकी, 18 लोग घायल

स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुस्साई भीड़ ने पांच लोगों को बंधक बना लिया, जबकि कुछ अन्य मौके से भागने में सफल रहे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने दो वाहनों में आग भी लगा दी। इस पूरी घटना के दौरान हुई झड़पों में पांच महिलाओं समेत लगभग 18 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। बाद में सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप करते हुए बंधक बनाए गए लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की।