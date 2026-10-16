बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा आरोप, एलन मस्क के इशारे पर हो रहा विरोध प्रदर्शन, देश के खिलाफ बड़ी साजिश

Brij Bhushan Sharan Singh on Elon Musk : नई दिल्ली। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरा आंदोलन अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के इशारे पर किया जा रहा है और इसके पीछे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश की तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मार्च निकाला गया है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को डराना है। उनके मुताबिक, देश में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई।