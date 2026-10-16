16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा आरोप, एलन मस्क के इशारे पर हो रहा विरोध प्रदर्शन, देश के खिलाफ बड़ी साजिश

Brij Bhushan Sharan Singh on Elon Musk: भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरा आंदोलन अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के इशारे पर किया जा रहा है और इसके पीछे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 16, 2026

brij bhushan sharan singh

पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (फोटो सोर्स- ANI)

Brij Bhushan Sharan Singh on Elon Musk : नई दिल्ली। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरा आंदोलन अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के इशारे पर किया जा रहा है और इसके पीछे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश की तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मार्च निकाला गया है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को डराना है। उनके मुताबिक, देश में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई।

विदेशी ताकतों पर भी लगाए आरोप

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत में अपने हिसाब से कारोबार करना चाहती हैं और अपनी शर्तों पर काम नहीं होने की स्थिति में ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देश के खिलाफ साजिश करार दिया।

'बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन चाहता है विपक्ष' राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मकसद चुनावी सुधार नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को अराजकता का मोहरा बनाया जा रहा है और कुछ लोग बांग्लादेश के घटनाक्रम की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीतिक हितों के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं की बलि नहीं दी जा सकती। रक्षा मंत्री ने कहा कि झूठा आक्रोश दिखाकर और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके भारत की विकास यात्रा को बाधित नहीं किया जा सकता।

रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी युवाओं को राजनीतिक टकराव का साधन बना रहे हैं। कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरणा लेकर भारत में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ खुले तौर पर सरकार गिराने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक, यह लड़ाई न तो चुनावी सुधार के लिए है और न ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा कोई मुद्दा है। उन्होंने इसे सत्ता हासिल करने की कोशिश बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का भविष्य टकराव में नहीं, बल्कि संवाद और राष्ट्र निर्माण में है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 12:30 pm

Published on:

16 Oct 2026 12:20 pm

Hindi News / National News / बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा आरोप, एलन मस्क के इशारे पर हो रहा विरोध प्रदर्शन, देश के खिलाफ बड़ी साजिश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मनोज कुमार बोले- आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश से भी पीछे भारत, फिर कैसा विश्व गुरु

manoj kumar congress on rajnath singh
राष्ट्रीय

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर तत्काल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 26-27 अक्टूबर तक टाली सुनवाई

CJP Protest Delhi
नई दिल्ली

सऊदी अरब में बदले हालात के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 20 अक्टूबर तक रियाद, दम्माम और जेद्दा की सभी उड़ानें रद्द

Air India Flight
राष्ट्रीय

Punjab Drug Problem: पंजाब में नशा और गैंगस्टरों का आतंक: अमित शाह ने भगवंत मान से पूछा- जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

Amit Shah on Punjab law and order
राष्ट्रीय

मणिपुर में फिर खूनी हिंसा: कुकी-नागा झड़पों में एक महिला की मौत, युवक का कटा सिर बरामद

TRUMP NEW PLAN IRAN WAR (1)
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.