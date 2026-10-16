मार्को रुबियो के मुंबई दौरे पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी बोले- मोदी जी बताइए क्या चल रहा है, या फिर मैं समझाऊं?

Rahul Gandhi on Marco Rubio Visit: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे के दौरान दिल्ली के बजाय मुंबई और जामनगर जाने के कार्यक्रम को लेकर देश में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने दावा किया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी उलझन में हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि या तो प्रधानमंत्री स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो फिर वे खुद रखेंगे।