राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मनोज कुमार बोले- आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश से भी पीछे भारत, फिर कैसा विश्व गुरु

Congress on Rajnath Singh: सासाराम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनोज कुमार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष का विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश से प्रेरित बताया है। सरकार की आर्थिक नीतियों, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठाते हुए मनोज कुमार ने पूछा कि क्या विपक्ष को बस मूकदर्शक बनकर बैठे रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि वह 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देगी, वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भारत आर्थिक मोर्चे पर अपने छोटे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे छूट गया है।