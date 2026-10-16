केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आई AAP प्रमुख केजरीवाल की प्रतिक्रिया, बोले- आपके मंसूबे नहीं होंगे कामयाब

अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने X अकाउंट पर बीजेपी पर पंजाब में नशा फैलाने और गैंगस्टरों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। उन्होंने अदानी पोर्ट के रास्ते नशा फैलाने, साबरमती जेल में गैंगस्टर को संरक्षण देने और 2007 से 2017 के बीच अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में नशा फैलाने का आरोप लगाया।

केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अब उसी पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में नशे का कारोबार करके फिर से अरबों रुपये कमाने के सपने देखे जा रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि आज सबसे ज्यादा नशा उन राज्यों में है, जहां कई सालों से बीजेपी की सरकारें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में नशे का कारोबार करने के बाद अब पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है।