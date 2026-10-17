‘बाहरी ताकतों ने अनिश्चितता पैदा की’: CJI सूर्यकांत बोले, NLSIU का दीक्षांत समारोह शायद न हो पाता

Supreme Court CJI speech: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के चांसलर, जस्टिस सूर्य कांत ने शनिवार को कहा कि "कुछ बाहरी ताकतों" के कारण पैदा हुए "अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण हालात" ने 34वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद यह आयोजन उस तरह से न हो पाए, जैसी उम्मीद की गई थी।

बेंगलुरु में दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए, जस्टिस सूर्य कांत ने हाल के हफ्तों में इस आयोजन को लेकर बनी अनिश्चितता का जिक्र किया। CJI की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब हाल के हफ्तों में यह संस्थान काफी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है।