17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

गुजरात ब्लास्ट का चश्मदीद बोला- धमाके से कांप उठा इलाका, छत की चादरें टूटकर नीचे गिरीं, अब तक 5 की मौत

Bharuch Factory Blast: गुजरात के भरूच जिले की सायखा जीआईडीसी स्थित एक कंपनी में हुए धमाके में पांच श्रमिकों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। हादसा रात करीब 10.30 बजे हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rakesh Mishra

Oct 17, 2026

Gujarat Chemical Factory Blast

धमाके से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग। फोटो- एएनआई

Gujarat Chemical Factory Blast: गुजरात के भरूच जिले की सायखा जीआईडीसी स्थित एक फार्माकेम कंपनी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के दौरान हुए भीषण धमाके में पांच श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसे के बाद कंपनी परिसर में गैस रिसाव की आशंका से अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, हादसा रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच हुआ। उस समय कंपनी में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी।

प्लांट की मशीनों के हिस्से बिखरे

अचानक हुए धमाके से प्लांट की मशीनों के हिस्से बिखर गए। कंपनी से करीब 200 मीटर दूर खड़े एक ट्रैक्टर का टायर भी फट गया। आसपास की कंपनियों के ढांचों में भी कंपन महसूस किया गया। हादसे के समय कंपनी में करीब 20 श्रमिक काम कर रहे थे। धमाके के बाद परिसर में गैस रिसाव की आशंका पैदा हो गई। वहां मौजूद लोगों की आंखों में जलन होने लगी, जिससे जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई।

पांच श्रमिकों की मौत, पांच घायल

हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों की पहचान भाविक वसावा, अर्जुन कुमार, अनिकेत कुमार, जयदीप पटेल और वृंद तलाविया के रूप में हुई है। घायलों में प्रियांशु कुमार, पवन कुमार, प्रतीक प्रजापति, मौसम कुमार और शिव दयाल शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई गई है।

प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं

हादसे की सूचना मिलते ही भरूच की एसडीएम मनीषा मानाणी, वागरा पुलिस, दमकलकर्मी और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। प्रशासन ने कंपनी को तत्काल प्रभाव से काम बंद करने का नोटिस दिया है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि धमाका किन कारणों से हुआ और कंपनी में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग

स्थानीय निवासी राज अमरसिंह नठुबावा ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हादसे के समय कंपनी के अंदर कई लोग मौजूद थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद गैस इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मौके पर खड़ा होना मुश्किल था। उन्होंने मृतकों की संख्या और अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए।

भरूच में घटनास्थल के सामने वाली इमारत में काम करने वाले मजदूर प्रतापसिंह ने बताया कि हादसा रात करीब 10.30 बजे हुआ। उन्होंने कहा कि रिएक्टर फटते ही पूरा इलाका धुएं से भर गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इलाका धमाके से कांप उठा था। रिएक्टर का एक टुकड़ा टूटकर सड़क किनारे जा गिरा। उसके पास ही कार्यालय और प्रयोगशाला है। बॉयलर की तरफ सीमेंट की छत की चादरें भी टूटकर नीचे गिर गईं। हादसे के बाद दमकल की गाड़ी और एक एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में महायुति के दो दलों में फिर विवाद, शिवसेना विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

ये भी पढ़ें
Devendra Fadnavis news

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 04:05 pm

Published on:

17 Oct 2026 03:47 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात ब्लास्ट का चश्मदीद बोला- धमाके से कांप उठा इलाका, छत की चादरें टूटकर नीचे गिरीं, अब तक 5 की मौत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: राजनीतिक चंदे के नाम पर 843 करोड़ का लेनदेन, 250 करोड़ की कर चोरी का आरोप

gujarat police
अहमदाबाद

राजकोट में 1.53 करोड़ के आभूषण लूटकर मैनेजर की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार

Manager Murdered and Jewelry Worth ₹1.53 Crore Looted in Rajkot; 9 Accused Arrested
अहमदाबाद

पावागढ़ में मालवाहक रोप-वे का केबल टूटा, बड़ा हादसा टला

Cable of a cargo ropeway snaps in Pavagadh; major accident averted
अहमदाबाद

 Ahmedabad : एसवीपी अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन बचाया महिला का गर्भाशय

SVP Hospitla
अहमदाबाद

राजकोट में युवक की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन को पकड़ा

Three caught, Including Mastermind, for Youth's Murder in Rajkot
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.