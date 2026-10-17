गुजरात ब्लास्ट का चश्मदीद बोला- धमाके से कांप उठा इलाका, छत की चादरें टूटकर नीचे गिरीं, अब तक 5 की मौत

भरूच में घटनास्थल के सामने वाली इमारत में काम करने वाले मजदूर प्रतापसिंह ने बताया कि हादसा रात करीब 10.30 बजे हुआ। उन्होंने कहा कि रिएक्टर फटते ही पूरा इलाका धुएं से भर गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इलाका धमाके से कांप उठा था। रिएक्टर का एक टुकड़ा टूटकर सड़क किनारे जा गिरा। उसके पास ही कार्यालय और प्रयोगशाला है। बॉयलर की तरफ सीमेंट की छत की चादरें भी टूटकर नीचे गिर गईं। हादसे के बाद दमकल की गाड़ी और एक एंबुलेंस मौके पर पहुंची।