राजकोट में 1.53 करोड़ के आभूषण लूटकर मैनेजर की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार

राजकोट. शहर के आजी जीआइडीसी क्षेत्र में आभूषणों की वर्कशॉप तन्वी गोल्ड के मैनेजर की हत्या और डेढ़ करोड़ से ज्यादा के आभूषणों की लूट के मामले में पुलिस ने 12 घंटे से भी कम समय में वारदात का पर्दाफाश किया। राजकोट क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से लूटा गया पूरा माल बरामद कर लिया गया है। वारदात में फर्म के एक कर्मचारी की कथित भूमिका भी सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, तन्वी गोल्ड के मैनेजर लालजी सरधारा (53) बुधवार देर रात सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग लेकर स्कूटर से जा रहे थे। इसी दौरान कार से आए तीन-चार लोगों ने बैग छीनने का प्रयास किया। लालजी ने विरोध किया तो आरोपियों में से एक ने उन पर गोली चला दी। सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।