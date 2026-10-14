अहमदाबाद स्टेशन पर सरसपुर की ओर दूसरा प्रवेश द्वार शुरू

अहमदाबाद. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना (रिडवलपमेंट प्रोजेक्ट) के तहत बुधवार को सरसपुर साइड पर नवनिर्मित द्वितीय प्रवेश द्वार एवं इंटीग्रेटेड फुट ओवर ब्रिज का उदघाटन किया गया। इनसे दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

अहमदाबाद पश्चिम के सांसद दिनेश मकवाणा एवं बापूनगर के विधायक दिनेश कुशवाह ने इसका शुभारंभ किया। नई सुविधा से सरसपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने तथा प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त एवं सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। नए प्रवेश द्वार एवं इंटीग्रेटेड फुट ओवर ब्रिज के प्रारंभ होने से यात्रियों के आवागमन को अधिक व्यवस्थित बनाने तथा स्टेशन के मौजूदा प्रवेश मार्गों पर दबाव कम करने में भी सहायता मिलेगी।