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अहमदाबाद

राजकोट में युवक की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन को पकड़ा

जानकारी के अनुसार, मवड़ी इलाके में मीरा टाउनशिप में रहने वाला युवक परेश चौहाण (28) दोस्तों के साथ आस्था चौक के पास बैठा था। इसी दौरान अनिल उर्फ कानो, धर्मेश उर्फ राधे, सुजल और एक अन्य व्यक्ति बाइक पर वहां पहुंचा। उन्होंने युवक से अभद्र व्यवहार, झगड़ा शुरू कर दिया और उसे लात-घूंसों से मारने लगे। इसी दौरान अनिल उर्फ कानो ने कमर में छिपाकर रखा चाकू निकालकर युवक के पेट पर वार किए। गंभीर रूप से घायल युवक मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, जिसके चलते आरोपी वहां से फरार हो गए।
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अहमदाबाद

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Rajesh Bhatnagar

Oct 14, 2026

Three caught, Including Mastermind, for Youth's Murder in Rajkot

पकड़े गए आरोपी।

राजकोट. शहर के मवड़ी इलाके में आस्था चौक के पास रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता और एक किशोर समेत तीन आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) जोन-2 और क्राइम ब्रांच की टीमों ने पकड़ा।

जानकारी के अनुसार, मवड़ी इलाके में मीरा टाउनशिप में रहने वाला युवक परेश चौहाण (28) दोस्तों के साथ आस्था चौक के पास बैठा था। इसी दौरान अनिल उर्फ कानो, धर्मेश उर्फ राधे, सुजल और एक अन्य व्यक्ति बाइक पर वहां पहुंचा।
उन्होंने युवक से अभद्र व्यवहार, झगड़ा शुरू कर दिया और उसे लात-घूंसों से मारने लगे। इसी दौरान अनिल उर्फ कानो ने कमर में छिपाकर रखा चाकू निकालकर युवक के पेट पर वार किए। गंभीर रूप से घायल युवक मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, जिसके चलते आरोपी वहां से फरार हो गए।
सूचना मिलने पर पुलिस तथा 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और खून से लथपथ परेश को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार कारगर साबित होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाकर कार्रवाई की। मृतक के पिता टाभजी चौहाण की शिकायत के आधार पर तहसील पुलिस ने अनिल उर्फ कानो परमार (23), धर्मेश उर्फ राधे राठौड़ (27), सुजल और एक किशोर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
तलाश के दौरान रैया रोड से गुजर रहे मुख्य साजिशकर्ता अनिल उर्फ कानो परमार को एलसीबी जोन-2 की टीम ने पकड़ा। वहीं, धर्मेश उर्फ राधे राठौड़ और एक किशोर को क्राइम ब्रांच की टीम ने रैया रोड इलाके से पकड़ लिया। हत्या में शामिल सुजल की तलाश जारी है।

बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि करीब आठ दिन पहले पाल रोड पर बाइक टकराने को लेकर परेश के साथ उनका विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने हमला कर उसकी हत्या कर दी।

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Updated on:

14 Oct 2026 10:31 pm

Published on:

14 Oct 2026 10:30 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोट में युवक की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन को पकड़ा

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