14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

 Ahmedabad : एसवीपी अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन बचाया महिला का गर्भाशय

गर्भाशय की दीवार को भेदकर उसकी बाहरी परत तक पहुंच चुके प्लेसेंटा के मामले में सर्जरी के दौरान गंभीर रक्तस्राव का खतरा रहता है।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Oct 14, 2026

SVP Hospitla

एसवीपी अस्पताल (फाइल फोटो)

Ahmedabad: गर्भाशय तक पहुंच चुके प्लेसेंटा की गंभीर स्थिति में अहमदाबाद महानगरपालिका संचालित सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (एसवीपी) अस्पताल के डॉक्टरों ने 33 वर्षीय महिला का बिना सर्जरी उपचार करने का निर्णय लिया। टीम ने महिला की स्थिति स्थिर करने के बाद नियमित निगरानी और चिकित्सकीय देखरेख के जरिए उपचार जारी रखा। प्रसव के 90वें दिन गर्भाशय में फंसा प्लेसेंटा अपने आप योनि मार्ग से बाहर निकल गया। इस तरह गर्भाशय निकालने की सर्जरी टल गई और महिला की भविष्य में मां बनने की संभावना सुरक्षित रही।

एसवीपी अस्पताल के अनुसार महिला की प्रसूति के दौरान गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग नहीं हो पाया। अन्य अस्पताल में सामान्य बेहोशी देकर प्लेसेंटा को हाथ से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन प्लेसेंटा और गर्भाशय के बीच अलग करने की जगह नहीं मिलने से सफलता नहीं मिली। इसके बाद महिला को एसवीपी अस्पताल रेफर किया गया। यहां पेल्विक एमआरआइ सहित जांच में प्लेसेंटा परक्रेटा (एफआइजीओ ग्रेड 3ए) की पुष्टि हुई। यह प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम का गंभीर रूप है, जिसमें प्लेसेंटा के ऊतक गर्भाशय की मांसपेशियों को भेदकर उसकी बाहरी परत तक पहुंच जाते हैं।

3 महीने तक घर पर भी रखी गई निगरानी

स्थिति की गंभीरता और सर्जरी से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने सावधानीपूर्वक बिना सर्जरी उपचार का विकल्प चुना। अस्पताल में महिला की स्थिति स्थिर करने के बाद नियमित चिकित्सकीय निगरानी की गई। छुट्टी मिलने के बाद भी 90 दिन तक घर पर शरीर के तापमान और पेट संबंधी लक्षणों की नियमित जांच की जाती रही। इस दौरान महिला की स्थिति स्थिर रही और गंभीर संक्रमण (सेप्सिस) के लक्षण नहीं मिले। प्रसव के 90वें दिन लगभग 6.3 गुणा 5 सेंटीमीटर आकार का प्लेसेंटा अपने आप बाहर निकल गया। इस दौरान या उसके बाद गंभीर रक्तस्राव अथवा पेल्विक संक्रमण भी नहीं हुआ। महिला का उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाइ) के तहत निशुल्क किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार प्लेसेंटा परक्रेटा के कुछ मामलों में गंभीर रक्तस्राव के जोखिम के कारण गर्भाशय निकालने की सर्जरी करनी पड़ सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

14 Oct 2026 10:36 pm

Published on:

14 Oct 2026 10:36 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad /  Ahmedabad : एसवीपी अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन बचाया महिला का गर्भाशय

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

राजकोट में युवक की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन को पकड़ा

Three caught, Including Mastermind, for Youth's Murder in Rajkot
अहमदाबाद

अहमदाबाद स्टेशन पर सरसपुर की ओर दूसरा प्रवेश द्वार शुरू

Second entrance on the Saraspur side of Ahmedabad station inaugurated
अहमदाबाद

दुर्गा पूजा, दीपावली के लिए वडोदरा मंडल से चलेंगी 5 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

5 Pairs of Festival Special Trains to Run from Vadodara Division for Durga Puja and Diwali
अहमदाबाद

होम्योपैथी के 25 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति का मिलेगा लाभ

25,000 Homeopathy Students to Benefit from Free Education and Scholarships
अहमदाबाद

ओएनजीसी मेहसाणा एसेट का कुल 96 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन, प्रमुख ऑनशोर तेल उत्पादक क्षेत्रों में शामिल, उत्पादन में 10 प्रतिशत हिस्सा

ONGC Mehsana Asset: Total crude oil production of 96 million metric tonnes; ranks among key onshore oil-producing regions; contributes 10 percent to total production.
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.