Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में महायुति के दो दलों में फिर विवाद, शिवसेना विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के सावरोली स्थित एलएंडटी कंपनी में स्थानीय युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने के मुद्दे पर विधायक महेंद्र थोरवे और संतोष बैलमारे के बीच विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर श्रेय लेने की होड़ थी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने में किसकी भूमिका रही। बैलमारे का आरोप है कि इसी विवाद के दौरान विधायक थोरवे ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने शिकायत में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। हालांकि इस मामले में विधायक थोरवे का पक्ष सामने आने और पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।