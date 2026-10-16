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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में महायुति के दो दलों में फिर विवाद, शिवसेना विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

Shiv Sena Controversy: रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य संतोष बैलमारे ने शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बैलमारे ने इस मामले में खालापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
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मुंबई

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Rakesh Mishra

Oct 16, 2026

Devendra Fadnavis news

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फाइल फोटो- पत्रिका

Raigad Political Dispute: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच विवाद फिर सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य संतोष बैलमारे ने कर्जत-खालापुर से शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बैलमारे ने इस मामले में खालापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उपमुख्यमंत्रियों से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

रोजगार के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के सावरोली स्थित एलएंडटी कंपनी में स्थानीय युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने के मुद्दे पर विधायक महेंद्र थोरवे और संतोष बैलमारे के बीच विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर श्रेय लेने की होड़ थी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने में किसकी भूमिका रही। बैलमारे का आरोप है कि इसी विवाद के दौरान विधायक थोरवे ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने शिकायत में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। हालांकि इस मामले में विधायक थोरवे का पक्ष सामने आने और पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पहले भी सामने आ चुके हैं मतभेद

कर्जत-खालापुर क्षेत्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। इससे पहले शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुनील तटकरे के बीच भी कई मुद्दों पर बयानबाजी हो चुकी है। थोरवे ने पहले रायगढ़ की कंपनियों पर तटकरे की ओर से दबाव बनाने और उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों को बंद कराने की कोशिश करने वालों को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा।

पुलिस की कार्रवाई पर नजर

अब जिला परिषद सदस्य की ओर से विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद खालापुर पुलिस की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस घटनाक्रम से रायगढ़ में महायुति के दोनों घटक दलों के बीच पहले से चल रहे मतभेद फिर चर्चा में आ गए हैं।

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Updated on:

16 Oct 2026 08:58 pm

Published on:

16 Oct 2026 08:53 pm

Hindi News / National News / Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में महायुति के दो दलों में फिर विवाद, शिवसेना विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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