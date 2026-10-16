दिल्ली दंगे की आरोपी नताशा नरवाल को विदेश जाने की मिली अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटा

हालांकि, कोर्ट ने विदेश जाने के लिए नताशा के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नताशा को भारत वापस लौटना होगा और वहां जाकर शरण (असाइलम) भी नहीं मांगेंगी। साथ ही, कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वे लंबित केस के गुण-दोष पर कुछ भी नहीं बोलेंगी।