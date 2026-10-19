महाराष्ट्र में कानून किसका चलता है सरकार का या किसी गैंग? टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद विपक्ष के निशाने पर सीएम देवेंद्र

Attack on Tiger Shroff:टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। घटना के बाद कई नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया। सलमान खान को कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए। कानून किसका चलता है? कानून सरकार का चलता है या किसी गैंग का चलता है? ये कौन सा गैंग है? इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया जाता। कानून व्यवस्था नहीं है।