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महाराष्ट्र में कानून किसका चलता है सरकार का या किसी गैंग? टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद विपक्ष के निशाने पर सीएम देवेंद्र

Statement by Hussain Dalwai on Attack on Tiger Shroff: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद विपक्ष ने फडणवीस सरकार को घेरा। कांग्रेस और राजद ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल, भाजपा बोली- अपराधियों को नहीं बख्शेंगे।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Car Attack

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Attack on Tiger Shroff:टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। घटना के बाद कई नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया। सलमान खान को कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए। कानून किसका चलता है? कानून सरकार का चलता है या किसी गैंग का चलता है? ये कौन सा गैंग है? इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया जाता। कानून व्यवस्था नहीं है।

अपराध का ग्राफ बढ़ना सरकार के लिए गंभीर चुनौती

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना पर कहा कि वहां जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यह वहां की सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, फिल्म जगत के और लोगों को भी टार्गेट किया गया है। इसकी समीक्षा करके सरकार को आरोपियों को दंडित करना चाहिए ताकि फिर से इस तरह का अपराध ना हो।

कानून का राज कहीं भी नहीं है: राजद सांसद संजय झा

RJD सांसद मनोज झा ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना पर कि किसी ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। इससे साफ पता चलता है कि कानून का राज कहीं भी नहीं है। जिनकी निगरानी में यह सब हो रहा है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लोग खौफ में हैं।

सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है: संजय शिरसाट

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना पर कहा कि कल जो घटना घटी है, उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। हमलावरों को गिरफ्तार करके उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिल्मी दुनिया के लोगों को टार्गेट किया जा रहा है। सरकार इन सबको उखाड़ फेंकने का काम करेगी।

भाजपा सरकार ने इसे चुनौती की तरह लिया है: अजय आलोक

भाजपा नेता अजय आलोक ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना पर कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी करके सरकार को एक तरह से चुनौती देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की 15 टीमें लगी हुई हैं और 2-3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। सरकार ने इसे चुनौती की तरह लिया है।

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संबंधित विषय:

टाइगर श्रॉफ

Updated on:

19 Oct 2026 01:54 pm

Published on:

19 Oct 2026 01:54 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र में कानून किसका चलता है सरकार का या किसी गैंग? टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद विपक्ष के निशाने पर सीएम देवेंद्र

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