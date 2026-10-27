राहुल गांधी को बदनाम करने का आरोप, प्रियंका बोलीं- सच सामने आएगा, यह तो बस शुरुआत है

प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। (फोटो सोर्स-ANI)
Priyanka Gandhi on Rahul Gandhi: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के बचाव में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बेबाकी से परेशान होकर उन्हें बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका ने कहा कि सच को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। आखिरकार सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। उनके इस बयान ने कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव को फिर चर्चा में ला दिया है।
प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर राहुल गांधी के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई की छवि खराब करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर संसाधन लगाए हैं। प्रियंका के मुताबिक, राहुल गांधी ने इन कोशिशों के आगे झुकने के बजाय हिम्मत के साथ अपनी बात रखी है।
प्रियंका ने राहुल गांधी के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि झूठ के लगातार हमलों के सामने डटे रहने के लिए हिम्मत, धैर्य और लगातार कोशिश करते रहने की जरूरत होती है। उन्होंने अपने भाई के रवैये को एक ऐसे व्यक्ति की मिसाल बताया, जो दबाव के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है।
प्रियंका का यह संदेश केवल राहुल के समर्थन तक सीमित नहीं है। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस की ओर से यह संकेत भी दिया कि पार्टी अपने नेता के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और कार्रवाई को लेकर चुप रहने वाली नहीं है। हालांकि, अपनी पोस्ट में उन्होंने किसी खास मामले का नाम नहीं लिया और न ही किसी कार्रवाई का अलग से जिक्र किया।
प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि धीरे-धीरे सच्चाई सामने आएगी और झूठ की परतें खुलेंगी। उन्होंने यह भी लिखा कि यह तो बस शुरुआत है। उनके इस बयान को राहुल गांधी के समर्थन में भरोसा जताने और सरकार पर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक बहस के केंद्र में रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।
राजनीतिक रूप से इस बयान की अहमियत इसलिए भी है, क्योंकि प्रियंका ने सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस लंबे समय से केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रही है। दूसरी ओर, प्रियंका के इस ताजा संदेश में सरकार की ओर से किसी खास मामले में दिए गए जवाब या पक्ष का जिक्र नहीं है।
प्रियंका गांधी के बयान से साफ है कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने अपने संदेश में राहुल के हौसले और सच सामने आने के भरोसे पर जोर दिया है।
अब इस बयान के बाद राजनीतिक बहस में राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के आरोप फिर उठ सकते हैं। प्रियंका ने अपने पोस्ट के जरिए यह संदेश दिया है कि उनकी नजर में राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिशों के बावजूद उनकी आवाज नहीं रुकेगी और सच सामने आने का इंतजार जारी रहेगा।
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