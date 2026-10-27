राहुल गांधी को बदनाम करने का आरोप, प्रियंका बोलीं- सच सामने आएगा, यह तो बस शुरुआत है

Priyanka Gandhi on Rahul Gandhi: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के बचाव में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बेबाकी से परेशान होकर उन्हें बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका ने कहा कि सच को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। आखिरकार सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। उनके इस बयान ने कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव को फिर चर्चा में ला दिया है।