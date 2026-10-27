दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक्शन तेज, GRAP-1 लागू होते ही सड़कों पर उतरी एंटी स्मॉग गन

GRAP 1 Delhi:दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। मध्य दिल्ली में एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम किया जा सके। राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू है। ऐसे में अब निगाह इस बात पर है कि इन उपायों से हवा की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है।