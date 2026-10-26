Delhi AQI 317: दिल्ली की हवा बनी जहर! AQI 317 पर पहुंचा प्रदूषण, सांस लेना भी चुनौती

Delhi Air Pollution: नई दिल्ली में सुबह की शुरुआत साफ हवा के बजाय प्रदूषण की गंभीर चुनौती के साथ हुई। 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 7:51 बजे दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हवा में पीएम2.5 और पीएम10 की मौजूदगी चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली की यह स्थिति केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की सेहत के लिए भी चेतावनी है।