“मल्लिकार्जुन खरगे को अब संन्यास ले लेना चाहिए”! दिलीप घोष बोले- कांग्रेस का अंत करीब, राहुल गांधी पर भी बरसे

राजनीतिक बहस जोर पकड़ गई है। न्यू टाउन, कोलकाता में दिलीप घोष ने खुले तौर पर कहा कि खड़गे की बयानबाजी उनकी हताशा दिखाती है, और कांग्रेस का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। घोष के मुताबिक, कांग्रेस के बड़े नेता अपनी कमजोर स्थिति से परेशान हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने खड़गे को सलाह दी – अब राजनीति से किनारे हो जाना चाहिए, उनका करियर खत्म होने की तरफ है और कांग्रेस भी धीरे-धीरे गिर रही है। खड़गे किसका पिता है, किसका नहीं – ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए।