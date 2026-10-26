चक्रवात अर्नब से निपटने की कितनी तैयारी? ओडिशा IGP ने बताया, 28 अक्टूबर को समुद्र तट से टकराएगा

तूफान का असर भले ही आंध्र प्रदेश के तट पर ज्यादा रहने की आशंका है, लेकिन ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन की 225 टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि पुरी, जगतसिंहपुर, कटक और खुर्दा जैसे संवेदनशील जिलों में ODRAF की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। कटक सेंट्रल रेंज के IGP सत्यजीत नायक ने बताया कि रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने, जलभराव से निपटने, गिरे हुए पेड़ों को हटाने और लोगों को सुरक्षित रूप से शेल्टर होम तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम शुरू किए गए हैं।