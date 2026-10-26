“मल्लिकार्जुन खरगे को अब संन्यास ले लेना चाहिए!” दिलीप घोष बोले- कांग्रेस का अंत करीब, राहुल गांधी पर भी बरसे

Dilip Ghosh on Mallikarjun Kharge: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी ने सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए पार्टी की राजनीतिक स्थिति और उसके शीर्ष नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मामला अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस की रणनीति, नेतृत्व और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर भी राजनीतिक टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है।