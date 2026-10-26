UPI ने बदली अर्थव्यवस्था, अब AI की बारी? KPMG ने बताए वो 5 आधार जिन पर टिका है भारत का भविष्य

रिपोर्ट में बताया गया कि अब नई तकनीकों को आगे ले जाने का समय आ गया है। इनमें AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और अंतरिक्ष तकनीक, ड्रोन, ग्रीन हाइड्रोजन, रेयर अर्थ अऔर बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। कंसल्टेंसी फर्म ने कहा कि AI इंसानी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और विनिर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन में मूल्य के नए स्रोत बना सकता है। हालांकि इन फायदों के लिए प्रतिभा, रिसर्च, ढांचे और कंपनियों के विकास पर रणनीतिक ध्यान देना होगा। साथ ही जिम्मेदार शासन भी जरूरी होगा। रिपोर्ट ने जोर दिया कि AI का इस्तेमाल नैतिक, सुरक्षित और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से होना चाहिए।