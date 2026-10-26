Judiciary vs Government India: जब न्याय की कुर्सी पर बैठे लोगों की स्वतंत्रता का सवाल उठा, तो पूर्व जस्टिस कौल ने क्यों जताई नाराजगी?

Supreme Court Collegium Controversy: सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। कौल जल्दी ही अपनी किताब बाहर ला रहे हैं, जिसमें ऐसी बातें शामिल हैं जो न्यायपालिका और सरकार के रिश्तों पर कई गंभीर सवाल छोड़ जाती हैं। उनका कहना है कि नियुक्तियों में सरकार की सहमति को जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिली। चंद्रचूड़ ने इस पर राय देने से पहले किताब पढ़ने की बात कही है।