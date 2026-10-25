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मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी, सोमवार को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर जुटेंगे कार्यकर्ता

Mallikarjun Kharge Statement: मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी के विरोध में बीजेपी सोमवार को देशभर में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने खड़गे से बिना शर्त माफी की मांग की है।
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भारत

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Anurag Animesh

Updated: 25 Oct 2026, 11:00 PM IST

Mallikarjun Kharge news

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो- आईएएनएस)

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के विरोध में सोमवार को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक, सभी राज्यों में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

बीजेपी ने खड़गे की टिप्पणी को अपमानजनक और अमर्यादित बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के परिवार की गरिमा पर हमला है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक विरोध के दौरान इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां लोकतांत्रिक संवाद की मर्यादा के खिलाफ हैं।

सभी प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी

बीजेपी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पार्टी की राज्य इकाइयों को सोमवार को अपने-अपने प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने इन प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण, लेकिन विरोध दर्ज कराने के लिहाज से प्रभावी रखने की बात कही है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। पार्टी का कहना है कि इन प्रदर्शनों के जरिए ऐसे बयानों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा।

खड़गे से माफी की मांग

बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत अपमान में नहीं बदलना चाहिए। पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक जीवन में शालीनता और आपसी सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पटना में खड़गे की टिप्पणी राजनीतिक आलोचना की सीमा से आगे निकल गई। पार्टी के मुताबिक, किसी नेता के दिवंगत परिजनों को राजनीतिक विवाद में शामिल करना अनुचित है।

पटना में कार्यक्रम के दौरान हुई थी टिप्पणी

यह विवाद पटना में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान खड़गे की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। उनके संबोधन के दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि वह सत्ता से कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में खड़गे ने प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

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25 Oct 2026, 11:00 PM IST

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