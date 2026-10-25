मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी, सोमवार को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर जुटेंगे कार्यकर्ता

बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत अपमान में नहीं बदलना चाहिए। पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक जीवन में शालीनता और आपसी सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पटना में खड़गे की टिप्पणी राजनीतिक आलोचना की सीमा से आगे निकल गई। पार्टी के मुताबिक, किसी नेता के दिवंगत परिजनों को राजनीतिक विवाद में शामिल करना अनुचित है।