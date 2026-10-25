‘खरगे नहीं मां-बेटे के हैं ये शब्द’ पीएम मोदी को दिए विवादित बयान पर भाजपा ने राहुल और सोनिया गांधी को घेरा

यह पूरा मामला खरगे द्वारा बिहार में दिए गए एक बयान पर आधारित हैं। खरगे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोेधित करते हुए पीएम मोदी के लिए यह कहा था कि 'मोदी तो क्या मोदी का बाप भी जाएगा'। यह बात उन्होंने पीएम मोदी की झूठे वादों का हवाला देते हुए कही। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के लिए कहा कि इनको जेल भेजा जाएगा। उनके इस तरह बोलने के बाद सभा में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि 'मोदी कहीं नहीं जाएगा'। इस दौरान सभा में हंगामा मच गया। व्यक्ति के इस तरह बोलने का जवाब देते हुए खरगे ने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि 'मोदी तो क्या मोदी का बाप भी जाएगा'।