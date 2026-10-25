‘कांग्रेस के पास सिर्फ गाली-गलौज की राजनीति बची है’, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर अमित शाह का पलटवार

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना में प्रधानमंत्री मोदी के परिवार और उनके दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी ने सार्वजनिक जीवन की शालीनता की मर्यादाएं तोड़ दी हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार को लेकर कांग्रेस की ओर से पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को लेकर की गई टिप्पणियों, उन्हें 'मौत का सौदागर' कहे जाने और 'चायवाला' कहकर उनकी पृष्ठभूमि पर निशाना साधे जाने का जिक्र किया।