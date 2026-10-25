भारत की संसद में 26 अक्टूबर से होगा 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच, जुटेंगे सदस्य देशों के प्रतिनिधि, लोकसभा ने दी अहम जानकारी

India Russia Relations: भारत और रूस ने आतंकवाद से मुकाबले और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदीन के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और वैश्विक शांति के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक 26 अक्टूबर 2026 को भारत की संसद में होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच से पहले हुई। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, ओम बिरला ने रूसी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया।