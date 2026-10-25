मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के पिता को लेकर दिया विवादित बयान, बीजेपी ने किया पलटवार

इसके साथ ही बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि सत्ता में वापसी का जो सपना आज खरगे देख रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए सोनिया गांधी ने 10 साल तक हर संभव राजनीतिक दांव चला था। लेकिन फिर भी देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आऩे का सपना पूरा करने के लिए राहुल गांधी कभी वियतनाम तो कभी कोलंबिया जैसी जगहों पर दर-दर भटक रहे हैं।