कांग्रेस में बगावत, खरगे के बिहार पहुंचते ही प्रदेश प्रभारी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा; टिकट को लेकर भी मचा बवाल

Mallikarjun Kharge Bihar Visit: बिहार में इस समय राजनीतिक उठापटक चल रही है। एक तरफ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बिहार पहुंचते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। यहां बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हैं। राजेश राम के अलावा कृष्णा अल्लावरू को हटाने की मांग कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। साथ ही उन पर टिकट बेचने के आरोप भी लगाए गए हैं।