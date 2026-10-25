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‘आपको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है’, पटना में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का RSS पर पलटवार

पटना के बापू सभागार में श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने RSS पर पलटवार करते हुए कहा कि जब तक देश में RSS की विचारधारा रहेगी, शांति नहीं आएगी। पढ़ें पूरी खबर।
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पटना

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Anand Prakash Yadav

Updated: 25 Oct 2026, 4:11 PM IST

Mallikarjun Kharge news

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने RSS पर साधा निशाना (Photo-ANI)

Kharge RSS Attack: पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने RSS पर जमकर हमला बोला। बापू सभागार में श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने कहा, कि 'अगर आज हम RSS के बारे में बात करें, तो लोग इसका अलग मतलब निकाल सकते हैं।' खैर, आपको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अपनी शुरुआत से ही आप इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं- यही वजह है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए, जब तक इस देश में RSS की विचारधारा बनी रहेगी, तब तक शांति नहीं आएगी।"

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Updated on:

25 Oct 2026, 4:11 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘आपको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है’, पटना में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का RSS पर पलटवार

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