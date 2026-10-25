‘आपको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है’, पटना में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का RSS पर पलटवार

Kharge RSS Attack: पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने RSS पर जमकर हमला बोला। बापू सभागार में श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने कहा, कि 'अगर आज हम RSS के बारे में बात करें, तो लोग इसका अलग मतलब निकाल सकते हैं।' खैर, आपको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अपनी शुरुआत से ही आप इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं- यही वजह है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए, जब तक इस देश में RSS की विचारधारा बनी रहेगी, तब तक शांति नहीं आएगी।"