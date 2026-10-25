‘पहले एक रुपये में से 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते थे, अब ऐसा नहीं है’, पीएम मोदी का पिछली कांग्रेस सरकारों पर निशाना

पीएम मोदी ने ओडिशा का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान को याद किया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते थे। मोदी ने दावा किया कि अब दिल्ली से भेजी गई राशि का पूरा पैसा सीधे संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है। उन्होंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पहुंच का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, पहले इन कार्डों को अमीरों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब देशभर में लाखों लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।