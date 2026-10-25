मोदी के पिता वाले बयान पर बवाल: पहले BJP कार्यकर्ता ने खरगे के पिता का किया अपमान, कांग्रेस ने दी सफाई

Mallikarjun Kharge On PM Modi Father: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सभा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पहले खरगे और उनके पिता जी का अपमान किया था। खेड़ा के मुताबिक, यह सब बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा मोदी-शाह के इशारे पर किया गया था।