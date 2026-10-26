बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का खतरा, आंध्र प्रदेश-ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र रविवार को चक्रवाती तूफान में बदल गया। तूफान को 'अर्नब' नाम दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भारी बारिश का दौर जारी है। आइएमडी के अनुसार तूफान के प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश में 27 और 28 अक्टूबर को कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।