महंगाई और वोट चोरी पर खरगे का बड़ा ऐलान, 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Ramlila Maidan Rally: त्योहारों के बीच महंगाई और वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया SIR को रोकने की मांग उठाई है।