सेना देगी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण, 12 राज्यों में शुरू होगी पहल

प्रशिक्षण में आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन से जुड़े खतरे और हवाई हमलों की चेतावनी को समझने पर जोर रहेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, आग से बचाव, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने की जानकारी, घायलों की देखभाल, तलाशी और बचाव अभियान भी प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। आपातकालीन संचार व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रणालियों की मजबूती, सेना और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय तथा आपात स्थिति में नेतृत्व और प्रबंधन की क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पहले चरण के अनुभव और परिणामों के आधार पर इस पहल को आगे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार देने की योजना है।