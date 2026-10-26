पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधन की राह खुली, सीटों पर पेच

सूत्रों के अनुसार दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत लगभग अन्तिम दौर में पहुंच गई है। भाजपा और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे अहम मुद्दा है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा 40 से 47 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि 36-37 सीटों पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा पहले अकाली दल के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। अब पार्टी राज्य में अपना आधार बढ़ाने और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अकाली दल शुरू में पिछले फार्मुले पर भी टिका था लेकिन भाजपा ने पिछले चुनाव और लोकसभा चुनाव के वोट मैट्रिक के हिसाब से अपनी दावेदारी जताई है।