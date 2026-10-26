आरएसएस की प्रतिनिधि सभा अब हर तीन साल में, नौ क्षेत्रों में हर साल होगी क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 2 से 4 नवंबर तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगी। बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी छह सह सरकार्यवाह और अखिल भारतीय कार्य विभागों के प्रमुखों सहित संघ के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ देश और दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में संघ के नए प्रस्तावित संभाग स्तरीय ढांचे से जुड़े बिन्दुओं और स्वरूप पर भी चर्चा होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि , बैठक में संघ की सभी 46 प्रांतीय इकाइयों और 11 क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। इनमें प्रांत और क्षेत्र संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक तथा उनके सह पदाधिकारी शामिल हैं।