एक खेत, दो कमाई: फसल भी और सौर बिजली भी

एग्रीवोल्टिक्स में पैनलों को ऊंचाई पर लगाने और खेती के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने के कारण सामान्य सौर परियोजनाओं के मुकाबले लागत करीब 25 से 30 प्रतिशत अधिक हो सकती है। इससे उत्पादित होने वाली बिजली की लागत भी ज्यादा हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार एग्रीवोल्टेइक सिस्टम से प्रति यूनिट लागत 3.20 रूपए हो सकती है जबकि परंपरागत जमीन पर लगने वाले सोलर प्लांट से यह करीब 2.60 रूपए प्रति यूनिट रहती है। हालांकि केन्द्र सरकार पीएम कुसुम-2 योजना में इसके लिए विशेष प्रावधान करने जा रही है। अभी केन्द्र स्टैंड अलोन सोलर पम्प के लिए 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रहा है। वहीं राज्य भी इसमें और सब्सिडी देते हैं। साथ ही कंपोनेंट ए के तहत राज्य निश्चित दर पर बिजली खरीदते हैं वहीं केन्द्र उसमें प्रति यूनिट सब्सिडी सहायता देता है।