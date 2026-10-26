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Delhi Building Collapse: दिल्ली में छत गिरने से तीन लोगों की मौत, पुराने मकान पर चल रहा था निर्माण; जांच शुरू

Delhi Building Accident: दिल्ली के हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन में पुराने मकान पर निर्माण के दौरान स्लैब गिरने से तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 26 Oct 2026, 9:06 AM IST

Harsh Vihar News

दिल्ली के हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन में मकान का स्लैब गिरने के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाते बचावकर्मी। (फोटो सोर्स-ANI)

Northeast Delhi News: दिल्ली के हर्ष विहार में एक पुराने मकान पर चल रहा निर्माण कार्य जानलेवा साबित हुआ। रविवार शाम मिलन गार्डन इलाके में मकान का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सोमवार सुबह सामने आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मलबे से तीन लोगों के शव निकाले गए हैं। हादसे के बाद से ही पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

पुराने मकान पर बन रही थी नई मंजिल

यह हादसा रविवार शाम करीब 6:45 बजे हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मकान पहले से बना हुआ था और उसके ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन हिस्से का स्लैब नीचे आ गिरा। इससे मकान का हिस्सा ढह गया और मलबा फैल गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस और बचाव दल ने मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी शुरू की। सोमवार सुबह तक शव मिलने की खबर सामने आई। हालांकि, मृतकों की पहचान और हादसे के समय उनकी भूमिका को लेकर पूरी जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद ही साफ होगी।

संकरी गलियों ने बढ़ाई मुश्किल

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आसपास का इलाका काफी घना और रास्ते संकरे हैं। ऐसे में बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने और मलबा हटाने में परेशानी हुई। NDRF की टीम खोजी कुत्तों और दूसरे उपकरणों की मदद से तलाशी अभियान में जुटी रही। दमकलकर्मियों, पुलिस और स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया।

शुरुआती जानकारी में आशंका जताई गई थी कि मकान में काम करने वाले दो लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। इनमें एक बुजुर्ग और दूसरा उनसे कम उम्र का व्यक्ति बताया गया था। हालांकि, बाद की रिपोर्ट में तीन शव मिलने की बात कही गई है। मृतकों की संख्या को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित अधिकारियों की पुष्टि से साफ होगी।

निर्माण की सुरक्षा पर उठे सवाल

हादसे के बाद मकान में चल रहे निर्माण और पुराने ढांचे की मजबूती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने आशंका जताई कि पुराना स्लैब कमजोर था और उसके ऊपर नया स्लैब डालने के दौरान ढांचा ढह गया। हालांकि, इसे हादसे की आधिकारिक वजह नहीं माना जा सकता।

पुलिस ने मकान के मालिक की पहचान कर ली है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी है। हादसे के असली कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल, बचाव अभियान और घटनास्थल की जांच से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनी हुई है।

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Updated on:

26 Oct 2026, 9:06 AM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Building Collapse: दिल्ली में छत गिरने से तीन लोगों की मौत, पुराने मकान पर चल रहा था निर्माण; जांच शुरू

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