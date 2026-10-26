Delhi Building Collapse: दिल्ली में छत गिरने से तीन लोगों की मौत, पुराने मकान पर चल रहा था निर्माण; जांच शुरू

Northeast Delhi News: दिल्ली के हर्ष विहार में एक पुराने मकान पर चल रहा निर्माण कार्य जानलेवा साबित हुआ। रविवार शाम मिलन गार्डन इलाके में मकान का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सोमवार सुबह सामने आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मलबे से तीन लोगों के शव निकाले गए हैं। हादसे के बाद से ही पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।