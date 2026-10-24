‘पुलिस इन गुंडों को क्यों नहीं हटा रही थी?’ मंदिर मार्ग थाने के बाहर हंगामे पर AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का सवाल

नेहा बोरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन के बाहर 50 से 60 गुंडे खड़े होकर कह रहे थे कि 'देखते हैं कि नेहा बोरा को कौन बचाता है।' उन्होंने यह भी कहा कि धमकी देने के साथ नारे लगाए जा रहे थे कि नेहा 'बोरा मुर्दाबाद'। नेहा ने सवाल करते हुए कहा कि उन गंडों को स्टेशन के बाहर से हटाने के लिए पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। इन गुंडों की वजह से पुलिस को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन वहीं अगर कोई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उन पर कर्रवाई करने लगती है।