20 महिला कांस्टेबलों को प्रेमजाल में फंसाया, अमीर होने का किया नाटक! पुलिस के हत्थे चढ़ा 24 लाख ठगने वाला विक्रांत तोमर

Delhi Police woman constables cheated: दिल्ली में 23 वर्षीय युवक विक्रांत तोमर पर करीब 20 महिला कांस्टेबलों को शादी का झांसा देकर लगभग 24 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी इंस्टाग्राम पर महंगी गाड़ियां और लग्जरी होटल की तस्वीरें शेयर कर खुद को अमीर दिखाता था। पुलिस का आरोप है कि वह महिला कांस्टेबलों का भरोसा जीतकर उनसे अलग-अलग बहाने से पैसे लेता था। पुलिस ने उसे बुराड़ी से गिरफ्तार किया है। मामले में साइबर पुलिस आगे की जांच कर रही है।