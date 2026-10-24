Nashik: ‘मम्मी वापस कब आओगी?’, बेटे के सवाल ने सबको रुलाया, वकील मां की ट्रेलर के नीचे आने से हो चुकी है मौत

Nashik Road Accident: महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई-आगरा हाईवे पर राणेनगर फ्लाईओवर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 31 वर्षीय महिला वकील शीतल नरुले की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह एक कंटेनर ट्रेलर ने उनकी दोपहिया गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह ट्रक के पहिए के नीचे आ गईं और मौके पर ही उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि शीतल ने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए वकालत के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया था। लेकिन इस अचानक हुए हादसे से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पीछे पति, और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है। 8 साल का मासूम हमेशा पूछ रहा है कि मम्मी वापस कब आयेगी। लेकिन उसके सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है।