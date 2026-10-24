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महाराष्ट्र: तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर! मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को कुचला, MLA स्टिकर से जांच में नया मोड़

hit and run case Maharashtra: मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण शहर में तेज रफ्तार मर्सिडीज की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कार पर 'महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य' (MLA) का स्टिकर लगा हुआ था।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Updated: 24 Oct 2026, 9:48 AM IST

Kalyan Mercedes Accident

कल्याण में 'MLA' स्टीकर वाली मर्सिडीज कार ने युवक को कुचला (Patrika File Photo)

Kalyan Mercedes Accident: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण पश्चिम में तेज रफ्तार मर्सिडीज की टक्कर से मॉर्निंग वॉक पर निकले 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील कोली के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का पता लगाया और उसे जब्त कर आरोपी चालक ओमिल अनिल गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कार की विंडशील्ड पर ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य (MLA)’ का स्टिकर लगा है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।

सुबह-सुबह हुआ दर्दनाक हादसा, हवा में उछला युवक

जानकारी के मुताबिक, मॉर्निंग वॉक पर निकले 25 वर्षीय सुनील कोली को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर सड़क किनारे बने एक आर्च पर जा गिरा। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा बुधवार सुबह करीब 5:30 से 6:30 बजे के बीच हुआ।

पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर दुर्घटना में शामिल कार का पता लगाया।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मर्सिडीज कार का पता लगाया और उसे जब्त कर लिया। इस मामले में आरोपी चालक की पहचान ओमिल अनिल गायकवाड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, सुनील कोली का परिवार मध्य प्रदेश में रहता है। ठाणे में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। ऐसे में मृतक के परिवार तक सूचना पहुंचाने और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी महत्वपूर्ण है।

मर्सिडीज पर लगा था MLA का स्टिकर, पुलिस कर रही जांच

इस हादसे ने उस समय और ध्यान खींचा, जब कार की विंडशील्ड पर ‘Maharashtra Legislative Assembly Member’ यानी महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य का स्टिकर लगा होने की जानकारी सामने आई।

कार पर विधायक से संबंधित स्टिकर होने के कारण मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, पुलिस इस स्टिकर की उत्पत्ति और प्रामाणिकता की जांच कर रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल स्टिकर लगा होने से यह साबित नहीं होता कि कार का किसी मौजूदा विधायक से संबंध है। फिलहाल पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

मुंबई में BMW हादसे के बाद फिर तेज रफ्तार कार का कहर

यह हादसा मुंबई में हुए एक अन्य गंभीर सड़क हादसे के करीब एक महीने बाद सामने आया है। 20 सितंबर को मुंबई कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार BMW कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक, BMW चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। कार दीवार से टकराने के बाद उस पुल से नीचे गिर गई थी, जहां पार्किंग से संबंधित काम चल रहा था।

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Updated on:

24 Oct 2026, 9:48 AM IST

Published on:

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