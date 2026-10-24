महाराष्ट्र: तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर! मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को कुचला, MLA स्टिकर से जांच में नया मोड़

Kalyan Mercedes Accident: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण पश्चिम में तेज रफ्तार मर्सिडीज की टक्कर से मॉर्निंग वॉक पर निकले 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील कोली के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का पता लगाया और उसे जब्त कर आरोपी चालक ओमिल अनिल गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कार की विंडशील्ड पर ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य (MLA)’ का स्टिकर लगा है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।