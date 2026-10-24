नस्लीय टिप्पणी मामले में यूट्यूबर आमिर शौकीन को 5 दिन की पुलिस हिरासत, त्रिपुरा के युवक पर टिप्पणी का आरोप

अदालत में पुलिस ने बताया कि मामले में आमिर शौकीन का मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार, फोन की तलाश और जांच के सिलसिले में अहमदाबाद जाना भी जरूरी है। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए हिरासत की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत मंजूर कर दी। पुलिस अब मोबाइल फोन की बरामदगी के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित सबूतों की जांच करेगी।