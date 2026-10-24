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दिल्ली में कहां रहते हैं CJP नेता सौरव दास? कोर्ट ने मांगा पते का सबूत, किराए का एग्रीमेंट नहीं मिलने पर 17 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

Saurav Das Latest News: दिल्ली की अदालत ने CJP के सह-संयोजक सौरव दास से दिल्ली में रहने का सबूत पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान किराए का एग्रीमेंट या लीज के दस्तावेज सामने नहीं आए। अब अदालत 17 नवंबर को दस्तावेजों की जांच करेगी।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 24 Oct 2026, 11:52 AM IST

Saurav Das

CJP नेता सौरव दास से दिल्ली में रहने का सबूत मांगा, कोर्ट में 17 नवंबर को अगली सुनवाई। (फाइल फोटो-IANS)

Cockroach Janta Party:दिल्ली की एक अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास से दिल्ली में रहने का सबूत देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान उनके पास किराए पर रहने का एग्रीमेंट या लीज से जुड़ा कागज नहीं होने की बात सामने आई। अब अदालत 17 नवंबर को उनके दस्तावेजों की जांच करेगी।

LawBeat की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान सौरव दास और CJP के दूसरे नेता आशुतोष रांका अपने-अपने जमानतदारों के साथ अदालत पहुंचे थे। इसी दौरान सौरव दास के दिल्ली में रहने के पते को लेकर सवाल उठा। अदालत ने उनसे ऐसे दस्तावेज पेश करने को कहा, जिनसे यह साबित हो सके कि वह दिल्ली में रहते हैं।

पते के सबूत को लेकर क्या है मामला?

सुनवाई के दौरान सौरव दास के पास किराए के मकान से जुड़ा एग्रीमेंट या लीज का कागज नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद अदालत ने उनसे दिल्ली में रहने का प्रमाण देने को कहा। अब यह देखना होगा कि वह इसके लिए कौन से दस्तावेज पेश करते हैं। यह मामला पीस बॉन्ड से जुड़ी कार्रवाई का है। आसान भाषा में समझें तो कुछ मामलों में पुलिस या संबंधित अधिकारी किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने और आगे कोई गड़बड़ी नहीं करने को लेकर बॉन्ड भरवा सकते हैं। हालांकि, सौरव दास के मामले में यह कार्रवाई किस वजह से शुरू हुई और बांड की शर्तें क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

आशुतोष रांका भी जमानतदार के साथ पहुंचे

सुनवाई के दौरान सौरव दास के साथ CJP नेता आशुतोष रांका भी अपने जमानतदार के साथ अदालत में मौजूद थे। फिलहाल अभी तक यह साफ नहीं है कि दोनों के मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। अदालत की ओर से किसी अंतिम फैसले की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

17 नवंबर को क्या होगा?

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की है। इस दिन सौरव दास के निवास से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि अदालत उनके दिए गए कागजात से संतुष्ट होती है या उनसे और जानकारी मांगी जाती है।

फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि सौरव दास दिल्ली में रहने के सबूत के तौर पर कौन से दस्तावेज पेश करेंगे। अगली सुनवाई में इस बारे में स्थिति साफ हो सकती है। तब तक मामले में किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

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24 Oct 2026, 11:52 AM IST

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