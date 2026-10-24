दिल्ली में कहां रहते हैं CJP नेता सौरव दास? कोर्ट ने मांगा पते का सबूत, किराए का एग्रीमेंट नहीं मिलने पर 17 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान सौरव दास के पास किराए के मकान से जुड़ा एग्रीमेंट या लीज का कागज नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद अदालत ने उनसे दिल्ली में रहने का प्रमाण देने को कहा। अब यह देखना होगा कि वह इसके लिए कौन से दस्तावेज पेश करते हैं। यह मामला पीस बॉन्ड से जुड़ी कार्रवाई का है। आसान भाषा में समझें तो कुछ मामलों में पुलिस या संबंधित अधिकारी किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने और आगे कोई गड़बड़ी नहीं करने को लेकर बॉन्ड भरवा सकते हैं। हालांकि, सौरव दास के मामले में यह कार्रवाई किस वजह से शुरू हुई और बांड की शर्तें क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।